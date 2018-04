Kriminalität

Pfefferspray an Schule versprüht: 18 Verletzte

20.04.2018, 12:59 Uhr | dpa

Durch den Einsatz von Pfefferspray sind an einer Schule im mittelhessischen Lollar 18 Schülerinnen und Schüler verletzt worden. Die Polizei in Gießen berichtete, jemand habe die Substanz an der Clemens-Brentano-Schule in einem Toilettenbereich versprüht. Die Verletzten litten unter Atemswegs- und Augenreizungen und mussten medizinisch behandelt werden. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten war im Einsatz, nachdem der Vorfall am Vormittag gemeldet worden war. Teile des Schulgebäudes mussten evakuiert werden. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Zuvor hatte die "Gießener Allgemeine" online darüber berichtet.