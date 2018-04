Kriminalität

SPD: Bundesregierung muss BAMF-Korruptionsvorwürfe aufklären

20.04.2018, 12:59 Uhr | dpa

Die SPD will die Korruptionsvorwürfe gegen eine ehemalige Mitarbeiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bremen zum Thema im Innenausschuss des Bundestages machen. Die Fraktion habe für die nächste Sitzung des Ausschusses in der kommenden Woche einen Bericht der Bundesregierung zu den Vorgängen beantragt, sagte SPD-Innenexperte Burkhard Lischka dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Freitag. Er fordert von der Bundesregierung umfangreiche Informationen zum Fall.

Der ehemaligen BAMF-Mitarbeiterin wird vorgeworfen, in 1200 Fällen Asyl gewährt haben, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben waren. Gegen die Ex-Leiterin der Bremer Außenstelle sowie gegen drei Rechtsanwälte aus Bremen und Niedersachsen wird unter anderem wegen Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt.