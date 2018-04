Notfälle

Ammoniak-Austritt in Fleischfabrik: Betrieb evakuiert

20.04.2018, 12:59 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv (Quelle: dpa)

Nach dem Austritt von Ammoniak ist am Freitag eine Fleischfabrik evakuiert worden. 253 Mitarbeiter mussten den Betrieb verlassen, wie die Polizei mitteilte. Vier Beschäftigte seien mit dem Gas in Kontakt gekommen und ärztlich behandelt worden. Ein Betroffener musste ins Krankenhaus. Wie es zu dem Leck an einer Rohrleitung und dem Austritt des stechend riechenden Gases kommen konnte, war zunächst unklar. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Polizei nicht.