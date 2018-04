Landtag

Landtag steht vor intensiver Plenarwoche

20.04.2018, 12:59 Uhr | dpa

Ein umfangreiches Programm hat sich der rheinland-pfälzische Landtag in der kommenden Woche vorgenommen. Die Tagesordnung reicht von Kommunalreformen über den Datenschutz bis zur Infrastruktur für Elektroautos. Wegen der Fülle von Tagesordnungspunkten ist die Sitzung am Donnerstag, dem zweiten Tag der Plenarwoche, bis in den Abend hinein angesetzt. Die CDU-Fraktion stellte am Freitag ihre Schwerpunkte vor, zu denen auch die Kulturpolitik gehört.

"Nach dem Sport ist die Musik die zweitgrößte organisierte Bürgerbewegung in Rheinland-Pfalz", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl. Mehr als 500 000 Menschen seien in Musikvereinen und Chören organisiert. In einem Antrag stellt sich die CDU hinter die Forderung des Landesmusikrats nach einer deutlichen Erhöhung der Fördermittel. Mit Blick auf den anstehenden Doppelhaushalt für 2019/20 fordert sie einen eigenen Laienmusikfonds mit jährlichem Etat. Es müsse verhindert werden, dass ländliche Regionen kulturell weiter abgehängt würden, sagte Brandl.

In der Verkehrspolitik will die CDU Druck machen, um den Landesbetrieb Mobilität (LBM) bei der Planung von Straßen zu verstärken. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Alexander Licht kritisierte einen Investitionsstau im Landesstraßenbau. "Der Bund legt vor, das Land muss liefern", sagte Licht. Dies gelte sowohl für den Stellenplan als auch für die Finanzen. In einem Antrag an die Landesregierung wird verlangt, die Gehaltsstrukturen an die Verhältnisse in benachbarten Bundesländern anzupassen, ausgeschriebene Stellen nicht auf ein Jahr zu befristen und auf den geplanten Abbau von Verwaltungsstellen zu verzichten.