Buntes

Nächtliche Rindvieh-Jagd auf Marktplatz

20.04.2018, 14:29 Uhr | dpa

Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und gleich fünf Polizeistreifen haben im schwäbischen Illertissen in der Nacht zum Freitag Jagd auf eine kleine Rinderherde gemacht. Die vier Tiere waren am späten Donnerstagabend von ihrer Weide entkommen und teilweise bis zum Marktplatz der Stadt im Landkreis Neu-Ulm gelaufen. Zwei Rinder waren bald wieder eingefangen, doch die beiden anderen waren widerspenstiger. Ein Tierarzt konnte schließlich die Rinder mit einem Narkosepfeil betäuben, so dass die zwei Jungbullen wieder zu ihrem Stall gebracht werden konnten. Wie die Polizei berichtete, haben die Rinder bei ihrem eigenmächtigen Ausflug keinen wesentlichen Sachschaden angerichtet.