Unfälle

Auto rollt gegen Polizeiwagen: Fahrer betrunken

20.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Bei einer Polizeikontrolle in Freudenstadt hat sich das Auto eines enorm betrunkenen Fahrers selbstständig gemacht und ist gegen einen Streifenwagen gerollt. Der Mann sei am Donnerstag gegen Mittag torkelnd aus seinem Wagen gestiegen, berichtete die Polizei am Freitag. Weil er die Handbremse nicht angezogen und auch keinen Gang eingelegt hatte, rollte sein Auto davon. Ein Atemalkoholtest bei dem 53-Jährigen ergab fast drei Promille. Der Führerschein ist nun weg, den Wagen holte der Abschleppdienst.