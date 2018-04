Bildung

Bildungskommission bringt viel Positives

20.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Die Ergebnisse der hessischen Landtagskommission zum Thema Bildung müssen nach einer Forderung von Schülern, Eltern und Lehrern stärker in die Schulpolitik einfließen. Die Arbeit der Enquetekommission "Kein Kind zurücklassen" sei insgesamt positiv, sagte die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Maike Wiedwald, am Freitag in Wiesbaden. "Nun stellt sich die Frage: Werden die Ergebnisse auch umgesetzt und wie?"

Landesschulsprecher Fabian Pflume nannte es "wahnsinnig frustrierend", dass keine Erkenntnisse aus der Arbeit im Gremium in das neue Schulgesetz eingeflossen seien. Er sieht hier auch ein Problem bei der zeitlichen Abstimmung: Das Schulgesetz wurde im Mai 2017 novelliert, der Bericht der Kommission liegt erst jetzt vor.

Das Papier enthalte unter anderem gute Ansätze, was die Digitalisierung an Schulen angehe, sagte Pflume. "Es wird deutlich, dass die Geräte alleine nicht ausreichen", sagte der Schülervertreter. Wichtig seien auch deren Wartung und die Lehrerfortbildung.

Die Enquetekommission war 2014 einberufen worden. Neben den Abgeordneten haben sich viele Experten und Verbände an den Diskussionen beteiligt. Pflume forderte, das mehr als 200 Seiten starke Papier "nicht in den Aktenschränken verstauben zu lassen".