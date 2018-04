Gesundheit

Glawe für Joint Venture zum Bau von Pflegebetten

20.04.2018, 14:18 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe hat sich nach der viertägigen Reise nach Portugal für ein Joint Venture mit einem portugiesischen Anbieter von Pflegebetten für Krankenhäuser ausgesprochen. In den Betten könnten die Patienten effektiver gewaschen werden, so dass durch eine verbesserte Hygiene die Verbreitung von Infektionen verringert werden könne, teilte Glawe am Freitag in Schwerin mit. Gleichzeitig nehme der zeitliche Aufwand ab, so dass das Personal entlastet werde. Glawe zufolge sollte der Einsatz dieser Betten in Krankenhäusern vorangetrieben werden. "Angesichts der großen Potenziale dieser Innovation ist beabsichtigt, das Produkt über ein Joint Venture zur Endreife zu bringen", sagte der Minister.

Er war vier Tage lang mit einer 14-köpfigen Delegation von Vertretern verschiedener Bereiche der Gesundheitswirtschaft in Portugal. Auf dem Programm standen Treffen mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, darunter mit dem portugiesischen Gesundheitsminister, um Kooperationen ausloten und weiter voranzubringen. Beim portugiesischen Gesundheitsminister sei das Projekt des Kur- und Heilwaldes auf Usedom auf großes Interesse gestoßen. Nach den verheerenden Waldbränden in Zentralportugal 2017 würden neue Konzepte für die Entwicklung von Wäldern benötigt, hieß es.