SPD und Grüne wollen Alkoholverkaufsverbot ermöglichen

20.04.2018, 14:18 Uhr | dpa

Die rot-grünen Regierungsfraktionen wollen in Hamburg ein örtlich und zeitlich begrenztes Alkoholverkaufsverbot an Brennpunkten ermöglichen. Eine entsprechende Beschlussvorlage werde derzeit erarbeitet, hieß es am Freitag aus Fraktionskreisen im Rathaus. Zuvor hatten "Abendblatt" und NDR darüber berichtet. Den Plänen zufolge sollen die Bezirke vom Senat ermächtigt werden, anlass- und situationsbezogen den Verkauf von Alkohol beispielsweise an Kiosken einzuschränken.

Hintergrund sind die Proteste von Anwohnern und Wirten rund um die Reeperbahn in St. Pauli und den Hansaplatz in St. Georg gegen das sogenannte "Cornern". Dabei kommen regelmäßig große Menschengruppen an öffentlichen Orten zusammen, um mit reichlich mitgebrachtem Alkohol zu feiern.

Der Senat soll aufgefordert werden, die Situation in einer Studie zu untersuchen und die rechtlichen Möglichkeiten auszuloten, hieß es. Ein Verkaufsverbot bedeute einen starken Eingriff in die Rechte von Kiosk- und Ladenbesitzern. In der kommenden Woche wollen die Fraktionen über die Vorlage entscheiden.