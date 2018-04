Verkehr

Fahrbahnerneuerung auf der A7 bei Rendsburg

20.04.2018, 14:29 Uhr | dpa

Die Autobahn 7 wird zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Autobahnkreuz Rendsburg grundsaniert. Am Montag beginnen die ersten vorbereitenden Bauarbeiten auf beiden Fahrbahnseiten, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV). Die Fahrbahnen müssten verlegt werden, damit in beiden Richtungen noch zwei Streifen befahrbar bleiben. In Richtung Hamburg würde außerdem im Laufe der Bauarbeiten die rechte Fahrbahn samt Seitenstreifen gesperrt, um den Straßenrand neu zu befestigen. Verkehrsteilnehmer müssten sich daher auf Beeinträchtigungen einstellen. Nach Angaben des LBV sollen die Bauarbeiten etwa zwei Monate lang dauern.