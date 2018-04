Kriminalität

Mann aus Wedding soll Lebensgefährtin erstochen haben

20.04.2018, 19:08 Uhr | dpa

Ein 39-Jähriger aus Berlin-Wedding ist in Untersuchungshaft, weil er seine 32 Jahre alte Lebensgefährtin erstochen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Freitag Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Der Verdächtige war am Donnerstagabend in einer Wohnung in der Fehmarner Straße festgenommen worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Anwohner hatten nach Polizeiangaben gegen 20.30 Uhr die Beamten alarmiert. In der Wohnung sei der leblose Körper der Frau entdeckt worden, Wiederbelebungsmaßnahmen seien ohne Erfolg geblieben.