Kriminalität

Noch keine Hinweise nach Nazi-Schmierereien an Kapelle

20.04.2018, 15:39 Uhr | dpa

Nach Nazi-Schmierereien und Beschädigungen an einer Kapelle im Enzkreis hat die Polizei noch keine Hinweise auf die Täter. Unbekannte hatten die Kapelle in Kämpfelbach mit Hakenkreuzen, SS-Zeichen und anderen Symbolen in schwarzer Farbe beschmiert. Die Tat geschah nach Polizeiangaben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen. Außerdem wurden mehrere Fenster zerstört. Inzwischen seien die Schmierereien übermalt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen an einer Grundschule und einer nahegelegenen Kapelle. Die Polizei bat um Hinweise von Zeugen.