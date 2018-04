Fußball

Verletzungssorgen bei Turbine: Siems fällt länger aus

20.04.2018, 15:39 Uhr | dpa

Caroline Siems fällt beim Fußball-Bundesligisten Turbine Potsdam längere Zeit aus. Die 18-Jährige muss sich wegen eines Knorpelschadens im rechten Knie einer Operation unterziehen, teilte der Verein am Freitag mit. Abwehrspielerin Siems war schon länger von anhaltenden Knieschmerzen geplagt worden, eine nochmalige MRT-Untersuchung brachte den Befund. Vor der Operation will die gebürtige Berlinerin Siems noch ihre Abiturprüfungen ablegen. Ihr Verein kämpft in der Frauen-Bundesliga im Saisonendspurt um einen Platz in der Champions League.