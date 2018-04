Tiere

Landratsamt ruft wegen Bienenkrankheit Sperrbezirk aus

20.04.2018, 15:49 Uhr | dpa

In Teilen des Landkreises Bautzen ist auch in diesem Jahr der Bienennachwuchs in Gefahr. Wegen der Ausbreitung der Amerikanischen Faulbrut hat das Landratsamt Bautzen Sperrbezirke in und um Hoyerswerda ausgerufen. Das teilte das Amt am Freitag mit. In diesen Gebieten müssen alle Bienenvölker und -bestände amtstierärztlich auf die bakterielle Krankheit untersucht werden. Im Vergleich zum letzten Jahr wurde der Sperrbereich erweitert, umfasst das gesamte Stadtgebiet Hoyerswerda und zahlreiche anliegende Ortsteile und Ortslagen. Ein weiterer Sperrbezirk befindet sich in der Bergbaufolgelandschaft nordöstlich von Hoyerswerda.