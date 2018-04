Fußball

Heidenheim bei Union Berlin wohl wieder mit Torjäger Verhoek

20.04.2018, 15:49 Uhr | dpa

Der 1. FC Heidenheim kann im Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag (13.00 Uhr/Sky) wohl wieder auf Torjäger John Verhoek setzen. Der 29-Jährige ist nach einer Verletzungspause ebenso wie Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck wieder ins Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten eingestiegen. Trainer Frank Schmidt hofft nicht nur deshalb, im Kampf um den Klassenverbleib am Samstag den nächsten Schritt gehen zu können. "Wir haben gezeigt, wie wir Fußball spielen können und wie etwas zu holen ist. Jetzt ist es eine Verpflichtung, da weiterzumachen", forderte der 44-Jährige am Freitag.

Die Gastgeber aus Köpenick, die mit 40 Punkten ebenfalls noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt sind, werden die Heidenheimer kaum überraschen können. Man sei auf mehrere taktische Varianten eingestellt, versicherte Schmidt und gab sich hinsichtlich des Spielverlaufs zuversichtlich: "Wir können nur an uns selbst scheitern." Schmidt muss auf den ehemaligen Union-Spieler Maximilian Thiel und Mittelfeldakteur Kolja Pusch verzichten, die gelbgesperrt sind.