Atomkraft

Technischer Defekt im Atomkraft Krümmel

20.04.2018, 15:49 Uhr | dpa

Im abgeschalteten Atomkraftwerk Krümmel in Geesthacht ist am vergangenen Dienstag ein Notstromtransformator vorübergehend ausgefallen. Dies teilten am Freitag die Atomaufsicht in Kiel und Betreiber Vattenfall mit. Ursache war demnach ein defektes Auslösegerät in der Temperaturüberwachung des Transformators. Nach dem Auswechseln des defekten Bauteils habe der Notstromtransformator noch am selben Tag wieder zur Verfügung gestanden, hieß es. Der Defekt fiel in die unterste Meldekategorie.

Die erforderliche Mindestreserve für die Notstromversorgung mit zwei Dieselgeräten sei jederzeit sichergestellt gewesen, hieß es. Es waren fünf weitere Notstromdiesel verfügbar. Der TÜV Nord soll die Mängel untersuchen. Das Akw Krümmel ist seit 2009 dauerhaft abgeschaltet.