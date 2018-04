Kriminalität

Drogenaufzucht in Wohnung entdeckt

20.04.2018, 17:09 Uhr | dpa

Polizisten haben bei der Durchsuchung einer Wohnung in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) eine Cannabiszucht entdeckt. Im Zimmer eines 32-Jährigen wurden am Donnerstag 19 Cannabissetzlinge, eine Cannabispflanze und 2770 Gramm zerkleinerte Cannabisblätter sichergestellt, wie die Polizei in Leipzig am Freitag mitteilte. Die Indoor-Aufzuchtanlage sei abgebaut und beschlagnahmt worden. Gegen den 32-Jährigen wird wegen Handels und Anbaus von Betäubungsmitteln ermittelt.