Industrie

Faurecia baut neues Forschungszentrum im Raum Hannover

20.04.2018, 17:19 Uhr | dpa

Schilder des Autozulieferers Faurecia an der Zufahrt zum Betriebsgelände und an einer Hallenfassade. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Der französische Autozulieferer Faurecia verlegt seinen Standort von Stadthagen im Kreis Schaumburg in den Großraum Hannover. Dort soll für 50 Millionen Euro ein modernes Innovationszentrum gebaut werden. Ab dem Jahr 2020 sollen in dem neuen Werk rund 1000 Mitarbeiter an der Entwicklung des Autos von morgen arbeiten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Um neue Technologien zu entwickeln, sei es erforderlich, dass Teams unterschiedlicher Disziplinen an einem Ort eng zusammenarbeiteten, sagte Faurecia-Vorstand Patrick Koller zur Begründung.

In das neue Zentrum, für das derzeit noch ein Standort gesucht werde, sollen die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der niedersächsischen Faurecia-Standorte Stadthagen und Peine einziehen. Auch die derzeit in Stadthagen angesiedelten Bereiche Vertrieb, Einkauf und Verwaltung sollen an den neuen Standort wechseln. Von derzeit mehr als 1000 Stellen bleiben in Stadthagen dann nur noch etwa 100 in der Kleinserienfertigung übrig. Das Produktionswerk in Peine sei von der geplanten Verlagerung nicht betroffen.

Faurecia ist mit rund 109 000 Beschäftigten einer der größten Autozulieferer der Welt. Das Unternehmen hat alleine in Deutschland an mehr als 20 Standorten zusammen etwa 7000 Mitarbeiter.