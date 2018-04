Bildung

Neues Studienprogramm ermöglicht Doppelabschluss

20.04.2018, 18:38 Uhr | dpa

Ein Studium, zwei Abschlüsse - das verspricht ein neues gemeinsames "Two-Degree"-Studienprogramm des Internationalen Hochschulinstituts Zittau (IHI) der Technischen Universität Dresden und der Wirtschaftsuniversität Wroclaw (UEW). Wie das IHI am Freitag mitteilte, erhalten Studierende des Masterstudiengänge Internationales Management am IHI und International Economic Relations an der UEW ab 2019 die Möglichkeit, ein Diplom der Partnerstudiengangs zu erhalten. Demnach können Studierende ein Semester an der anderen Uni studieren.

Der Vertrag über die Kooperation wurde am Freitag unterzeichnet, hieß es weiter. In einer gemeinsamen Stellungnahme wandten sich die Universitäten gegen ein Neonazi-Festival unweit Zittaus in der Grenzstadt Ostritz an diesem Wochenende, zu dem 1000 Rechtsextreme erwartet werden. Sie sprachen sich gegen die "gewaltverherrlichende und Abschottung predigende Veranstaltung" aus.