Parteien

Nord-Grüne setzen auf erfolgreiche Kommunalwahl

20.04.2018, 18:39 Uhr | dpa

Die Grünen in Schleswig-Holstein haben am Freitag in Eckernförde ihren zweitägigen Parteitag begonnen. Hauptpunkt am Abend ist eine Rede des designierten Umweltministers Jan Philipp Albrecht. Die Partei wolle den gewonnenen Schwung mit in die Kommunalwahl in gut zwei Wochen mitnehmen, sagte Albrecht der Deutschen Presse-Agentur. Die Grünen stehen nach einer am Freitag veröffentlichen Umfrage derzeit im Land bei 18 Prozent.

Der 35 Jahre alte Europaabgeordnete Albrecht wird am 1. September in Kiel die Nachfolge von Robert Habeck antreten. Der darf nach seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden der Grünen im Januar aufgrund der Parteiregeln zur Ämtertrennung nur für eine Übergangszeit von maximal acht Monaten beide Posten zugleich bekleiden.