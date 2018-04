Soziales

Private Anbieter: Gute Pflege bleibt Herausforderung

Der anhaltende Fachkräftemangel in der Pflege bleibt nach Ansicht privater Anbieter sozialer Dienstleistungen die größte Herausforderung in Thüringen. Zwischen 1999 und 2015 habe sich die Zahl der Pflegebedürftigen im Freistaat auf fast 100 000 mehr als verdoppelt, erklärte die Vorsitzende Margit Benkenstein am Freitag beim Festakt zum 25-jährigen Bestehen des Landesverbandes auf der Wartburg in Eisenach. "Menschlichkeit, Wertschätzung und hohe Qualität sind zentrale Säulen guter Pflege", betone sie laut Mitteilung. Die Sicherung einer menschlichen und bezahlbaren Pflege sei eine Daueraufgabe.

Sozialministerin Heike Werner (Linke) würdigte den Verband als einen wichtigen Dienstleister, Entscheidungsträger und Kooperationspartner. Mehr als die Hälfte der Pflegeeinrichtungen würden von privaten Anbietern betrieben.

Der Verband hat nach eigenen Angaben über 220 Mitgliedsunternehmen. Sie seien maßgeblich am Aufbau der neuen ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen nach 1990 beteiligt gewesen. Benkenstein: "Wer, wie ich, die Pflege noch zu DDR-Zeiten erlebt hat, weiß, was wir in Thüringen und allen anderen neuen Bundesländern geschafft haben. Aus Feierabendheimen und den berühmten Gemeindeschwestern auf den Dörfern haben sich hochqualitative ambulante Dienste und lebenswerte stationäre Einrichtungen entwickelt." Die Frage sei jedoch, wie Pflege und Betreuung organisiert künftig werden solle, wenn der Bedarf immer größer werde.