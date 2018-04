Theater

Gipfeltreffen der Winnetous am 19. Mai auf der Felsenbühne

20.04.2018, 18:49 Uhr | dpa

Die Landesbühnen Sachsen planen ein Winnetou- und Old-Shatterhand-Darsteller-Gipfeltreffen in der Sächsischen Schweiz. Ehemalige und aktuelle Helden werden am 19. Mai zum großen Winnetou-Fest auf der Felsenbühne Rathen erwartet, wie das Theater am Freitag am Stammhaus in Radebeul mitteilte.

Anlass ist die Aufführung von Stücken des Abenteuerschriftstellers Karl May (1842-1912) auf der Felsenbühne. Zugesagt haben den Angaben nach unter anderen die Schauspieler Jürgen Haase und Herbert Graedtke, die den von Abenteuerschriftsteller Karl May (1842-1912) erdachten Häuptling erstmals in DDR-Zeiten spielten. Auch Gojko Mitic, ehemaliger Winnetou in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein), wolle dabei sein. Dann soll es unter anderem eine Autogrammstunde geben.