Krankenhäuser

Beteiligungsgesellschaft will Paracelsus übernehmen

20.04.2018, 18:59 Uhr | dpa

Der Namenszug der Paracelsus Klinik in Langenhagen bei Hannover. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Porterhouse Group AG will die insolvente Klinikgruppe Paracelsus übernehmen. Wie beide Unternehmen am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, hat der Gläubigerausschuss dem Verkauf zugestimmt. "Mit der Entscheidung wurde ein wichtiger Schritt auf dem Weg aus der Krise gemacht. Der anstehende Weg wird steinig bleiben, aber mit Porterhouse hat Paracelsus nun einen zukünftigen Eigentümer, der dem Unternehmen wieder eine Perspektive gibt", sagte der Sachwalter der Paracelsus-Kliniken, Rainer Eckert. Bis zur rechtlichen Übernahme sind noch mehrere Schritte nötig, zudem muss das Bundeskartellamt dem Verkauf zustimmen.