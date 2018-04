Kriminalität

Schwerverletzte in Chemnitzer Wohnung gefunden

20.04.2018, 18:59 Uhr | dpa

Polizei und Rettungskräfte haben in der Nacht zum Freitag eine 54-Jährige mit schweren Verletzungen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz-Markersdorf gefunden. Sie schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Behörden gehen von einer Straftat aus. Ein ebenfalls in der Wohnung lebender Mann wurde unter dem Verdacht des versuchter Totschlags festgenommen. Gegen den 38-Jährigen sei inzwischen Haftbefehl erlassen worden, sagte ein Sprecher der Behörde. Umstände und Hintergründe werden untersucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Mann die Frau angegriffen. Über das Verhältnis der Beiden gab es keine Auskunft.