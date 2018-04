Kriminalität

Polizei stellt 13 Kilo Marihuana und Bargeld sicher

20.04.2018, 19:29 Uhr | dpa

Auf einem Grundstück in Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) hat die Polizei 13 Kilo Marihuana und mehrere Tausend Euro sichergestellt und eine unterirdische Aufzuchtanlage für Cannabis gefunden. Fünf Menschen wurden bei der Durchsuchung am Donnerstag festgenommen, gegen zwei Tatverdächtige wurde Haftbefehl erlassen, wie die Polizeidirektion West am Freitag mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln.