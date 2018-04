Unfälle

Motorradfahrer stürzt und stirbt im Krankenhaus

20.04.2018, 21:28 Uhr | dpa

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Autobahndreieck Saarlouis ums Leben gekommen. Er verlor am Freitag auf dem Zubringer zur Autobahn 8 die Kontrolle über seine Maschine und schleuderte in den Grünstreifen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später.