Basketball

MBC verschenkt möglichen Sieg gegen Gießen in Schlussphase

20.04.2018, 22:09 Uhr | dpa

Die Basketballer des Mitteldeutschen BC haben einen möglichen Sieg gegen die Gießen 46ers in der Schlussphase aus der Hand gegeben. Die Weißenfelser verloren am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den Tabellen-Elften in einer mitreißenden Partie am Ende knapp mit 97:102 (46:52). Trotz der Niederlage dürfte der Mannschaft aus Sachsen-Anhalt der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen sein.

Vor 2100 Zuschauern in der Stadthalle verschliefen die Gastgeber den Start, lagen nach drei Minuten mit 2:11 zurück. Beim 36:36 (14.) gelang dem MBC erstmals der Ausgleich in dieser Partie, doch die Gießener hatten dank ihrer Reboundüberlegenheit (34:27) und der guten Dreierquote (13 Treffer bei 27 Versuchen) lange Zeit die Nase vorn. Die Weißenfelser steckten jedoch auch nach dem 46:59-Rückstand nicht auf (22.) und lagen beim 88:87 (38.) erstmals in dieser Begegnung vorn. Doch nach dem 95:93 (39.) verloren die Hausherren die Nerven und büßten zwei fast schon sicher geglaubte Punkte ein, zumal die MBC-Defense den überragenden John Bryant (30 Punkte/12 Rebounds) nie in den Griff bekam. Für die Gastgeber erzielten Andrew Warren (29), Kruize Pinkins (18) und Lamont Jones (16) die meisten Punkte.