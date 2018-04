Parteien

Bremer SPD wählt beim Parteitag neuen Landesvorstand

21.04.2018, 01:08 Uhr | dpa

Die Bremer Sozialdemokraten bestimmen bei einem Parteitag heute einen neuen Landesvorstand. Es gibt nur zwei Kandidaten - die seit zwei Jahren amtierende Juristin Sascha Karolin Aulepp (47) und der ehemalige Vulkan-Chef Friedrich Hennemann wollen SPD-Vorsitzender in Bremen werden. Der 82-jährige Hennemann wurde von einem Ortsverband nominiert.

Rund ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl in Bremen im Mai 2019 will Regierungschef Carsten Sieling zudem Bilanz ziehen. Die SPD regiert im kleinsten Bundesland in dritter Legislaturperiode mit den Grünen. Auch bei der oppositionellen FDP stehen am Samstag bei einem Landesparteitag in Bremerhaven Vorstandswahlen an.