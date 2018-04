Parteien

Grüne kommen zu Landesparteitag in Idar-Oberstein zusammen

21.04.2018, 01:29 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzischen Grünen wollen heute auf einem Landesparteitag in Idar-Oberstein erste Weichen für die Wahlen im nächsten Jahr stellen. Neben den Kommunalwahlen ist das die Europawahl im Mai 2019. Hierzu bitten die Landesvorsitzende Jutta Paulus und Romeo Franz, der im September als Nachrücker Abgeordneter im Europaparlament wird, um Unterstützung der rund 200 Delegierten für ihre Kandidatur und die Aufstellung der Bundesliste im Dezember.

Schwerpunktthema der Landesdelegiertenversammlung ist der Artenschutz. Hier gebe es viele Ansatzstellen vor Ort, sagte Paulus und nannte den Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit der Verantwortung für Grünstreifen an Straßenrändern sowie die Kommunen. Es gehe um die Lebensgrundlagen, etwa mit Blick auf bestäubende Insekten in der Landwirtschaft. "Ich bin da immer etwas erschüttert, wenn das als grünes Partikularinteresse wahrgenommen wird", sagte Paulus, die zusammen mit Josef Winkler den Landesvorsitz der Partei führt, das Amt aber bei einer Wahl ins Europaparlament abgeben will.