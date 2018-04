Tiere

Ringelganstage auf Hooge starten

21.04.2018, 01:38 Uhr | dpa

Auf der Hallig Hooge werden heute die Ringelganstage eröffnet. Zum 21. Mal laden Hallig-Gemeinden, Naturschutzverbände und die Nationalparkverwaltung zu dem einmaligen Spektakel, wenn "die kleinen dunkelgrauen Meeresgänse mit dem weißen Ring am Hals zu Tausenden auf den Salzwiesen der Halligen sitzen, die schmackhaften Kräuter zupfen und sich so Reserven für den langen Flug in die sibirischen Brutgebiete legen", sagte Hendrik Brunckhorst vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz. Naturfreunde können die scheue Ringelgans (Branta bernicla) in der Region jetzt aus geringer Nähe von Fußwegen aus beobachten.