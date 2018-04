Kommunen

Gewalt in Cottbus: Bürger zum Gespräch geladen

21.04.2018, 02:39 Uhr | dpa

Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen in Cottbus hat Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) die Bürger für Samstag zum Gespräch eingeladen. Nach einer Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung können Interessierte im Stadthaus mit Kelch und den Stadtpolitikern diskutieren. "Wir wollen die Diskussion von der Straße in den politischen Raum holen", hatte der Vorsitzende des Stadtparlaments, Reinhard Drogla, dazu erklärt. Die Sitzung und das Bürgerforum sollen per Livestream im Internet übertragen werden.

Nach den gewalttätigen Angriffen von Flüchtlingen auf Deutsche im Januar hatte der Verein "Zukunft Heimat" zahlreiche Demonstrationen gegen die Zuwanderung organisiert. Daran beteiligten sich nach Angaben von Beobachtern bis zu 3000 Teilnehmer. Nach verstärktem Einsatz von Polizei und Ordnungskräften hatte sich die Lage in der Stadt zuletzt wieder etwas entspannt.