BVB gegen Bayer: West-Duell um die Champions League

21.04.2018, 03:09 Uhr | dpa

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen können im direkten Duell der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Champions League machen. Leverkusen ist aktuell Dritter, Dortmund belegt punktgleich den vierten Rang. Bayer fehlt der gesperrte Kapitän Lars Bender. Der BVB muss auf den verletzten Torjäger Michy Batshuayi und aller Voraussicht nach auch auf den angeschlagenen Weltmeister André Schürrle verzichten. Bayer hatte nach zuletzt guten Ergebnissen in der Bundesliga am Dienstag eine 2:6-Pleite im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern kassiert. Der BVB verlor zwei der letzten drei Punktspiele und war in der Tabelle von Bayer überholt worden.