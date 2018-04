Wetter

Kaiserwetter: Ab Montag wird es kälter

21.04.2018, 10:39 Uhr | dpa

Mit hohen Temperaturen zeigt sich der April am Wochenende in Berlin und Brandenburg von seiner sonnigen Seite. "In Berlin erwarten wir maximal 23 Grad, im südlichen Brandenburg sogar 25 Grad. Ab Montag wird es unbeständiger", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Samstagmorgen. Die Temperaturen seien für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch. Dadurch herrsche eine erhöhte Waldbrandgefahr.

Spaziergänger sollten das Wochenende gut ausnutzen. "Schon in der Nacht zum Montag erreichen uns Tiefausläufer aus westlicher Richtung. Es kühlt sich ab." In Berlin und Brandenburg sei dann mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen sinken von Montag bis Donnerstag auf 15 Grad.