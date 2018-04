Unfälle

Biker bei Unfall mit Auto schwer verletzt

21.04.2018, 10:39 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Oldtimer ist ein 59 Jahre alter Motorradfahrer in Rastede (Landkreis Ammerland) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Biker am Freitagnachmittag beim Überholen in den Wagen gekracht. Der Mann stürzte und wurde mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.