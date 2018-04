Brände

Flachdach in Brand: 100 000 Euro Schaden

21.04.2018, 10:39 Uhr | dpa

Beim Brand eines Flachdachs in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Freitagabend nach Schweißarbeiten auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei in Offenbach am Samstag mit. Die Feuerwehr konnte den Brand, der in unmittelbarer Nähe zu einer Tankstelle ausgebrochen war, demnach schnell unter Kontrolle bringen. Eine Gefahr für die Tankstelle habe laut Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt bestanden. Das Wohnhaus ist auch nach dem Feuer noch bewohnbar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Brandursache muss noch geklärt werden.