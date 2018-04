Bahn

Viele Bahnsperrungen am Samstag und Sonntag in Berlin

21.04.2018, 18:48 Uhr | dpa

Regional- und Fernzüge erreichen den Berliner Hauptbahnhof einen Tag nach der Entschärfung einer Weltkriegsbombe wieder planmäßig. Allerdings ist am Samstag nun der S-Bahn-Verkehr auf der Stadtbahnstrecke unterbrochen. "Zwischen Friedrichstraße, Hauptbahnhof und dem Zoo sind Gleisbauarbeiten. Als Ersatz fahren 22 Busse", sagte eine Bahnsprecherin.

Auswärtige Fahrgäste finden die Ersatzbusse nicht immer auf Anhieb. Zusätzliches Informationspersonal wegen der Sperrung gibt es nur an den beiden Endpunkten, jedoch nicht am Hauptbahnhof. "Es ist alles ausgeschildert. Zur Not helfen die Informationsschalter", so die Sprecherin weiter. Die S-Bahn-Sperrung soll am Sonntagmorgen enden.

Der Berliner Hauptbahnhof wird normalerweise von bis zu 300 000 Menschen täglich frequentiert. Am Freitag war der Bahnhof bei einer der größten Evakuierungsaktionen der vergangenen Jahre in der Hauptstadt über Stunden geschlossen gewesen. Grund war die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Gelände in der Nähe.

Auch auf weiteren Berliner S-Bahn-Strecken sind Ersatzbusse im Einsatz. "Auf der S1 zwischen Wannsee und Zehlendorf sowie auf der S5 zwischen Strausberg-Nord und Fredersdorf fahren bis Montagmorgen keine Züge." Zudem müssen Nachtschwärmer und Frühaufsteher am Sonntagmorgen zwischen 0.00 und 10.00 Uhr auf der S5 zwischen Erkner und Rahnsdorf in Busse umsteigen.

Fahrgäste der Berliner U-Bahn müssen sich am Samstag und Sonntag auf stark ausgelastete Züge einstellen. Die U2 zwischen Alexanderplatz und Zoo dient als Ausweichstrecke für die gesperrte S-Bahn. Touristen und Ausflügler sorgen für einen erhöhten Andrang. "Wegen des schönen Wetters sind viele Leute unterwegs, zum Teil mit Fahrrädern in der Bahn", sagte ein BVG-Sprecher. Die U1 ist weiterhin zwischen Hallesches Tor und Schlesisches Tor gesperrt. Dort pendeln Busse als Ersatz.