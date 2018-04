Parteien

Grüner Landesparteitag dringt auf mehr Artenschutz

21.04.2018, 11:58 Uhr | dpa

Der Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten ist Schwerpunkt eines Parteitags der Grünen in Rheinland-Pfalz, der am Samstag in Idar-Oberstein begonnen hat. Außerdem blicken die rund 200 geladenen Delegierten schon auf das kommende Jahr mit Kommunalwahlen und Europawahl.

Da die Landesvorsitzende Jutta Paulus für die Europawahl kandidieren will, müssen sich die Grünen möglicherweise bereits 2019 nach einer neuen Frau an der Spitze umschauen. Paulus hat angekündigt, dass sie bei einer erfolgreichen Wahl ihr Parteiamt niederlegen will. Sie wurde erst im Mai 2017 an die Seite des Landesvorsitzenden Josef Winkler gewählt. Vom Parteitag in Idar-Oberstein soll ein Votum zur Unterstützung der Kandidatur ausgehen, ebenso für die von Romeo Franz, der bereits im September als Nachrücker ins Europaparlament geht.

Zum Schwerpunktthema der Landesdelegiertenversammlung sagte Paulus am vergangenen Mittwoch: "Wir haben auch in Rheinland-Pfalz sich ständig verlängernde Rote Listen." Inzwischen gehörten auch "Allerweltsarten wie der Spatz oder das Rebhuhn" zu den gefährdeten Arten. Beim Artenschutz gebe es viele Ansatzstellen vor Ort. Paulus nannte den Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit der Verantwortung für Grünstreifen an Straßenrändern und die Kommunen. Diesen müssten geeignete Instrumente an die Hand gegeben werden, sagte Paulus. Als Beispiel nannte sie Pachtverträge mit der Auflage, kein Glyphosat auf den Pachtflächen zu verwenden.

"Die Situation ist dramatisch, weil wir unsere Lebensgrundlagen gefährden", sagte Paulus vor dem Parteitag. "Ich bin da immer etwas erschüttert, wenn das als grünes Partikularinteresse wahrgenommen wird."