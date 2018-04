EU

Interesse an kostenloser Extraportion Obst und Milch

21.04.2018, 12:19 Uhr | dpa

Das EU-Schulprogramm und die damit verbundene Lieferung von Obst, Gemüse und Milch trifft in Sachsen auf große Resonanz. Bezüglich der Milch sind die finanziellen Kapazitäten für das kommende Schuljahr 2018/2019 bereits ausgeschöpft - nach nur fünf Tagen, wie das Agrarministerium in Dresden am Samstag mitteilte. Das Bewerbungsverfahren "Milch" musste geschlossen werden. Im laufenden Schuljahr nehmen den Angaben nach 380 Kitas sowie 362 Grund- und Förderschulen an dem Programm teil. Damit kämen rund 86 850 Mädchen und Jungen in den Genuss einer regelmäßigen Extraportion Natur.

Die EU stellt für ihre Mitgliedsstaaten jährlich 250 Millionen Euro zur Versorgung sechs- bis zehnjähriger Schülern mit Obst, Gemüse und Milch bereit. Zwei Millionen Euro davon fließen 2018/2019 in den Freistaat, der sie um Mittel aus dem Landeshaushalt in Höhe der Mehrwertsteuer ergänzt.