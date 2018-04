Unfälle

Frau fährt mit Roller gegen Laternenmast: Schwer verletzt

21.04.2018, 12:19 Uhr | dpa

Eine Rollerfahrerin ist in Berlin-Kladow gegen einen Laternenmast gefahren und schwer verletzt worden. Die 53-Jährige war am Freitagabend in der Straße An den Parkbäumen unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort kam sie mit dem Roller nach links von der Fahrbahn ab und geriet an den Mast. Sie wurde mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.