Unfälle

Betrunkener fährt an Autobahnausfahrt Verkehrsschilder um

21.04.2018, 12:29 Uhr | dpa

Ein betrunkener Fahrer hat auf der Autobahn 60 bei Bingen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und mehrere Verkehrsschilder umgefahren. Er setzte seine Fahrt aber einfach fort, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Andere Fahrer hatten die Polizei am frühen Morgen über eine verschmutzte Fahrbahn an der Ausfahrt Bingen-Ost informiert. Ermittlungen ergaben, dass der Mann dort von der Fahrbahn abgekommen war und unter anderem das Ausfahrtsschild beschädigt hatte. In einem nahegelegenen Gewerbegebiet wurde das Auto schließlich gefunden. Auch der 28-jährige Fahrer wurde leicht verletzt aufgegriffen.