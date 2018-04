Kommunen

Land gibt 27 Millionen Euro an hessische Feuerwehren

21.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Im laufenden Jahr wird das Land Hessen die Feuerwehren des Bundeslandes mit rund 27 Millionen Euro fördern. Wie Innenminister Peter Beuth (CDU) zum Auftakt der Verbandsversammlung des Landesfeuerwehrverbands am Samstag in Willingen sagte, soll das Geld vor allem für Einsatzfahrzeuge und Feuerwehrhäuser zur Verfügung stehen. Das Land investiere damit noch einmal fünf Millionen Euro mehr in die Brandschutzförderung als im Vorjahr, teilte das Innenministerium mit.

"Mit der Gesamtfördersumme in Rekordhöhe unterstreichen wir nicht nur unseren Anspruch, die hessischen Feuerwehren in Stadt und Land flächendeckend bestmöglich zu unterstützen und zukunftsfähig aufzustellen", sagte Beuth laut Mitteilung. Auch die Wertschätzung gegenüber den mehr als 70 000 Einsatzkräften solle damit zum Ausdruck gebracht werden. Das Land Hessen wolle neben den finanziellen Investitionen auch in zusätzliche Mittel für die Aus- und Fortbildung investieren sowie das Ehrenamt durch Imagekampagnen und Ehrungsmöglichkeiten stärken.