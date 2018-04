Unfälle

Rentner vom eigenen Auto überrollt

21.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Ein Rentner ist im Chemnitzer Ortsteil Kappel von seinem eigenen Auto überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Als der 78-Jährige bei laufendem Motor und eingelegtem Rückwärtsgang ausstieg, rollte der Wagen am Freitag wieder an, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der Mann noch den Zündschlüssel abziehen wollte, wurde er mitgerissen und überrollt. Er starb noch am Unfallort, sein Auto kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen.