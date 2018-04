Tennis

Görges verliert gegen Kvitova: Tennis-Damen liegen zurück

21.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Die deutschen Tennis-Damen sind im Halbfinale des Fed Cups gegen Tschechien in Rückstand geraten. Die deutsche Nummer eins Julia Görges verlor am Samstag in Stuttgart überraschend klar gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova 3:6, 2:6 und verpasste damit den erhofften ersten Punkt für das deutsche Team. Nach 60 Minuten musste sich die Weltranglisten-Elfte aus Bad Oldesloe im sechsten Vergleich mit Kvitova zum fünften Mal geschlagen geben. Im zweiten Match des Tages trifft die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber auf die kurzzeitige Nummer eins Karolina Pliskova. Die deutschen Damen spielen um den ersten Finaleinzug seit 2014.