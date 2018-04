Kriminalität

Kontrolle: Widerstand bei Trabant-Fahrer und Beifahrerin

21.04.2018, 14:18 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Trabant-Fahrer und seine gleichaltrige Begleiterin haben sich in Gotha einer Polizeikontrolle widersetzt. Weder sie noch ein drei Jahre altes Kind im Auto seien ausreichend gesichert gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer wollte die Kontrollstelle am Freitagabend ohne Erlaubnis verlassen und habe zudem die Echtheit der Uniformen angezweifelt. Er weigerte sich aus dem Auto zu steigen, leistete heftigen Widerstand und schlug um sich. Die Polizisten hätten nur unter Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock seinen Widerstand brechen können.

Auch die 31-Jährige haben auf die Polizisten eingeschlagen. Sie mussten deshalb weitere Beamte zur Verstärkung rufen. Der Atemalkoholtest beim Mann ergab 0,44 Promille. Drogen wurden nicht nachgewiesen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.