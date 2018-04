Sprache

"Hamburger Abendblatt" mit Titelseite auf Plattdeutsch

21.04.2018, 14:28 Uhr | dpa

Zum zweiten Plattdeutsch-Tag in der Hansestadt hat das "Hamburger Abendblatt" am Samstag seine Titelseite auch "op platt" gestaltet. Für Unkundige der plattdeutschen Sprache gibt es eine Doublette in Hochdeutsch.

Unter dem Motto "Platt för de Stadt" finden in Hamburg mehr als 30 Veranstaltungen statt. Das Programm reicht von Führungen, Konzerten und Theatervorstellungen bis zu Gottesdiensten, Vorträgen und Mitmach-Aktionen.

In den Öffentlichen Bücherhallen am Hühnerposten präsentiert die Universität Hamburg das Mitmachprogramm "Hamburgisch - Kultur und Platt, för jeden wat!" Zudem gibt es bei Hagenbecks Tierpark und am Ohnsorg-Theater Führungen und Vorstellungen.

"Platt ist Teil unserer kulturellen Identität. Rund 100 000 Menschen in Hamburg sprechen Plattdeutsch - noch mehr können es verstehen. Das große Interesse am ersten Hamburger Plattdeutschtag hat gezeigt, welche Bedeutung die traditionsreiche Sprache hier im Norden nach wie vor hat - Platt ist wieder 'in'", sagte die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank in einem Grußwort.