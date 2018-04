Fußball

Haseloff gratuliert 1. FC Magdeburg

21.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat dem 1. FC Magdeburg zum Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gratuliert. "Alles, alles Gute! Wir freuen uns, nicht nur Magdeburg, sondern ganz Sachsen-Anhalt, weil wir alle fußballbegeistert sind", sagte der Regierungschef in einer Videobotschaft via Kurznachrichtendienst Twitter am Samstag. Die Magdeburger Mannschaft von Trainer Jens Härtel hat am Samstag gegen Fortuna Köln mit 2:0 gewonnen. Im Stadion der Landeshauptstadt brach nach dem Sieg Jubel unter den Tausenden von Fans aus. Die ganze Stadt war schon Tage zuvor im Fußballfieber.