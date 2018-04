Fußball

Borussia überrennt Bayer: Nach 4:0 auf Champions League-Kurs

21.04.2018, 20:49 Uhr | dpa

Borussia Dortmund hat die Derby-Niederlage gut verdaut und seine Champions-League-Ambitionen eindrucksvoll untermauert. Der Revierclub setzte sich am Samstag im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga klar mit 4:0 (1:0) gegen den direkten Konkurrenten Leverkusen durch und zog wieder am Bayer-Team vorbei. Dank der Tore von Jadon Sancho (13.), Marco Reus (55./79.) und Maximilian Philipp (63.) vor 81 360 Zuschauern in Dortmund hat der BVB mit 54 Punkten nun fünf Zähler Vorsprung auf den Tabellen-Fünften Hoffenheim.

"Wir sind gut in die Partie gekommen, haben die Zweikämpfe gewonnen und auch spielerisch gut gespielt. Es war wichtig, dran zu bleiben", sagte Reus bei Sky. In der 37. Minute scheiterte der ansonsten überragende Offensivmann per Foulelfmeter an Bayer-Torwart Ramazan Özsan, der erstmals in dieser Saison Nationalkeeper Bernd Leno (Knieprobleme) vertrat. "Der war ganz schwach geschossen", gestand Reus.

Bayer (51) muss als Vierter drei Spieltage vor dem Saisonende um die Qualifikation für die Königsklasse bangen. "Das war in der ersten Halbzeit und auch über 90 Minuten kein Männerfußball", kritisierte Bayer-Stürmer Kevin Volland. "Wir sind den Zweikämpfen aus dem Weg gegangen."