Fußball

Dynamo Dresden in Kaiserslautern unter Druck

22.04.2018, 01:19 Uhr | dpa

Dynamo Dresden steht im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gehörig unter Druck. Nach vier sieglosen Spielen in Serie sind die Sachsen als Tabellen-15. punktgleich mit dem auf dem Abstiegsrelegationsrang stehenden FC St. Pauli. Heute tritt die Elf von Cheftrainer Uwe Neuhaus beim Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern an. Für die "Roten Teufel" ist es wohl die letzte Chance im Abstiegskampf. Dynamo-Coach Uwe Neuhaus zeigte sich jedoch optimistisch. Verzichten muss der 58-Jährige auf Jannik Müller und Sören Gonther, die Einsätze von Philip Heise und Niklas Hauptmann sind fraglich.