Christus-Wallfahrt zum Kloster Volkenroda

22.04.2018, 01:39 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Zurück auf Anfang" werden heute wieder Pilger aus ganz Mitteldeutschland zur ökumenischen Christus-Wallfahrt im Kloster Volkenroda erwartet. Die evangelische und katholische Kirche erwarten zwischen 400 bis 500 Teilnehmern.

Sie können in diesem Jahr auf sechs verschiedenen geführten Routen zu der ältesten noch erhaltenen Zisterzienser-Klosterkirche Deutschlands im Unstrut-Hainich-Kreis wandern. Seit 2001 steht dort der Christus-Pavillon der Weltausstellung EXPO 2000 aus Hannover. Die moderne Kirche ist ein Ort der Stille und gleichzeitig ein beliebter Ort für Konzerte, Ausstellungen und Jugendcamps.

Katholiken können zudem am Weltgebetstag unter dem Motto "Suche Frieden" an einer Wallfahrt in Uder und Heiligenstadt teilnehmen.