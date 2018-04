Umwelt

BUND-Landesvorsitzender Grünwald im Amt bestätigt

22.04.2018, 01:48 Uhr | dpa

Der Biologe Mathias Grünwald bleibt Landesvorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Mecklenburg-Vorpommern. Der 62-jährige Professor an der Hochschule Neubrandenburg wurde am Samstag auf der Jahresversammlung in Güstrow in seinem Amt bestätigt. Er führt den Landesverband seit 16 Jahren.

Auf der Jahresversammlung wurde zudem der neue Arbeitsplan diskutiert. Dazu gehört der Schutz der Kegelrobben, die sich wieder entlang der Ostseeküste ansiedeln. Der BUND engagiert sich vor allem in einem rund 80 Kilometer langen Projektgebiet zwischen Rostock und Westrügen. Unter anderem werden dort Anwohner und Touristen über die Kegelrobben und ihr Verhalten aufgeklärt. Zudem bringt sich der Verband in die Erarbeitung eines Robben-Managementplanes ein.